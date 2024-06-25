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В аппарате Совбеза РФ назвали решение палаты МУС в отношении Шойгу сотрясанием воздуха

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Совбезе РФ заявили, что решение палаты предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) об аресте секретаря СБ РФ Сергея Шойгу - "сотрясание воздуха".

"Это сотрясание воздуха, поскольку юрисдикция МУС не распространяется на Россию, и принято в рамках гибридной войны Запада против нашей страны", - отметили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

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Там подчеркнули, что решение "ничтожно".

Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) ранее во вторник выдала ордеры на арест экс-министра обороны РФ Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова в связи с украинским кризисом.

Уточняется, что содержание ордеров держат в секрете в целях защиты свидетелей и обеспечения безопасности расследования.

В марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает решения МУС. "Мы не участники статута, мы не признаем это", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать решение МУС о выдаче ордеров на арест командующего дальней авиацией РФ генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова.

В 2023 году МУС выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

МУС СБ РФ Валерий Герасимов Сергей Шойгу Международный уголовный суд Совбез РФ
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