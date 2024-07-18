Суд РФ удовлетворил иски "РусХимАльянса" к 5 банкам-гарантам по контракту с Linde

Фото: picture alliance/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Российский суд на уровне первой инстанции удовлетворил иски "РусХимАльянса" (РХА, один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, совместное предприятие "Газпрома" и "РусГазДобычи") ко всем пяти иностранным банкам - гарантам по контракту с инжиниринговым подрядчиком Linde, который свернул работы в России в связи с санкциями. Общий размер исков составляет 110 млрд рублей, или 1,12 млрд евро.

Как сообщалось, ООО "РусХимАльянс", консорциум Linde и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" в 2021 году заключили ЕРС-контракт на строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. РХА перечислил Linde аванс, но та в мае 2022 года уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС. Банки-гаранты отказались исполнять свои обязательства, поскольку платеж в адрес российской компании мог нарушить европейские санкции.

В четверг Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск "РусХимАльянса" к баварскому земельному банку Bayerische Landesbank. Ранее аналогичные решения были приняты в отношении Deutsche Bank, Commerzbank AG, UniCredit Bank AG и Landesbank Baden-Wurttemberg.

Наибольший размер ответственности за UniCredit - 463 млн евро, далее следуют BayernLB - 273 млн евро, DB - 238 млн евро, Commerzbank - 95 млн евро и LBBW - 52 млн евро.

Уже опубликован полный текст решения по одному из дел - с Deutsche Bank.

Российский суд признал подсудность этого дела в связи с тем, что спор возник в связи с отказом ответчика от исполнения обязательств со ссылкой на санкции ЕС, что, по мнению суда, создает российской стороне препятствия в доступе к правосудию.

В решении суда по иску к DB подчёркивается, что по условиям договора "банк безоговорочно и безусловно обязуется, независимо от подрядчика и невзирая на любые возражения подрядчика, в течение 5 рабочих дней с момента получения первого письменного требования выплатить требуемую сумму".

Доводы банка о санкционном запрете платить по гарантиям суд отверг, "поскольку такие санкции противоречат основам правопорядка РФ и не могут быть применены на ее территории".