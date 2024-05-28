Суд РФ частично удовлетворил иск РусХимАльянса к Deutsche Bank на 240 млн евро

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Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской частично удовлетворил иск ООО "РусХимАльянс" о взыскании с Deutsche Bank AG 238 млн евро задолженности по банковской гарантии (а также неустойки).

"Иск удовлетворить частично", - сообщается в арбитражной картотеке.

Также РХА требовал обратить взыскание на доли в уставном капитале. Ранее суд по заявке истца принял обеспечительные меры - арестовал активы Deutsche Bank на сумму в 239 млн евро, а также доли участия в ООО "Дойче Банк" и ООО "Технологический центр Дойче Банка".

"РусХимАльянс" (РХА, один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, совместное предприятие "Газпрома" и "РусГазДобычи"), консорциум Linde и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" в 2021 году заключили ЕРС-контракт на строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. РХА перечислил Linde аванс, но та в мае 2022 года уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями Евросоюза.

Банки-гаранты отказались исполнять свои обязательства, указывая, что платеж в адрес российской компании мог нарушить европейские санкции.

"РусХимАльянс" подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иски к Deutsche Bank, Commerzbank AG, UniCredit Bank AG, Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg.

Ранее в Deutsche Bank комментировали, что, что считают себя "полностью защищенными соглашением о компенсации со стороны клиента". DB в годовом отчете информировал, что сформировал резерв в 260 млн евро для покрытия российского иска.