Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:40

Суд РФ частично удовлетворил иск РусХимАльянса к Deutsche Bank на 240 млн евро

Суд РФ частично удовлетворил иск РусХимАльянса к Deutsche Bank на 240 млн евро
Фото: Hauke-Christian Dittrich/picture alliance via Getty Images

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской частично удовлетворил иск ООО "РусХимАльянс" о взыскании с Deutsche Bank AG 238 млн евро задолженности по банковской гарантии (а также неустойки).

"Иск удовлетворить частично", - сообщается в арбитражной картотеке.

Также РХА требовал обратить взыскание на доли в уставном капитале. Ранее суд по заявке истца принял обеспечительные меры - арестовал активы Deutsche Bank на сумму в 239 млн евро, а также доли участия в ООО "Дойче Банк" и ООО "Технологический центр Дойче Банка".

"РусХимАльянс" (РХА, один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, совместное предприятие "Газпрома" и "РусГазДобычи"), консорциум Linde и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" в 2021 году заключили ЕРС-контракт на строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. РХА перечислил Linde аванс, но та в мае 2022 года уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями Евросоюза.

Банки-гаранты отказались исполнять свои обязательства, указывая, что платеж в адрес российской компании мог нарушить европейские санкции.

"РусХимАльянс" подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иски к Deutsche Bank, Commerzbank AG, UniCredit Bank AG, Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg.

Ранее в Deutsche Bank комментировали, что, что считают себя "полностью защищенными соглашением о компенсации со стороны клиента". DB в годовом отчете информировал, что сформировал резерв в 260 млн евро для покрытия российского иска.

Deutsche Bank Linde Евросоюз Газпром РусХимАльянс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Свыше 170 украинских военных осуждены в России с начала СВО

Президент РФ предупредил, что польские военные, зайдя на Украину, уже не уйдут

Путин заявил, что иностранный контингент на границе в зоне СВО будет в зоне поражения ВС РФ

Путин заявил, что, по предварительной оценке, легитимной властью на Украине остаются только Рада и ее спикер

Путин заявил, что, по предварительной оценке, легитимной властью на Украине остаются только Рада и ее спикер

Минфин 29 мая не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ из-за волатильности

ГИБДД РФ вновь переименована в Госавтоинспекцию

ГИБДД РФ вновь переименована в Госавтоинспекцию

Кабмин РФ считает преждевременной разблокировку соцсети X

Один из адвокатов Навального признал вину в участии в экстремистском сообществе

Четыре кандидата в космонавты "Роскосмоса" отобраны по итогам открытого набора

Четыре кандидата в космонавты "Роскосмоса" отобраны по итогам открытого набора

Дума приняла закон о праве россиян самостоятельно продавать ипотечные квартиры

Дума приняла закон о праве россиян самостоятельно продавать ипотечные квартиры
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });