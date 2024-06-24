Совладелец инвестгруппы "Русские фонды" Бейрит отправлен под домашний арест

Он был задержан по делу бизнесмена Новицкого

Константин Бейрит Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы отправил под домашний арест совладельца инвестгруппы "Русские фонды", президента компании ПАО "Селигдар" Константина Бейрита, задержанного по делу о мошенничестве, которое было возбуждено в отношении бывшего первого замгендиректора "ФосАгро" Евгения Новицкого, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Бейрит будет находиться под домашним арестом до 23 августа, заявил представитель суда.

Бизнесмен подозревается в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Если его вина будет доказана, ему грозит до 10 лет заключения.

Как ожидается, в понедельник суд изберет меру пресечения еще одному фигуранту дела - совладельцу "Русских фондов" Сергею Васильеву.

Новицкий был заключен под домашний арест 22 июня.

В 1995-2005 годах Новицкий работал в АФК "Система", был ее миноритарным акционером. До января 2005 года занимал пост президента корпорации, до февраля 2006 года - председателя совета директоров АФК, до 2013 г. был членом совета. Владел рядом негосударственных пенсионных фондов. Источник, знакомый с Новицким, сказал, что после введения в его отношении блокирующих санкций США в июне 2022 года бизнесмен ушел с должности первого заместителя генерального директора "ФосАгро" и сосредоточился на личных проектах. В "ФосАгро" "Интерфаксу" подтвердили информацию о том, что Новицкий работал в должности первого замгендиректора компании с апреля 2019 года по июнь 2022 года.

Вместе с Новицким по делу также проходят Ольга Илларионова и подмосковный бизнесмен Олег Мезенцев. Последний отправлен в СИЗО.

Уголовное дело связано с хищениями денежных средств негосударственного пенсионного фонда "Урал ФД".

По данным суда, согласно фабуле дела, "Новицкий и иные лица, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно с другими лицами, имея корыстный умысел на хищение денежных средств АО "НПФ "Урал ФД", разработали преступный план, согласно которому под видом приобретения ликвидных ценных бумаг на биржевых торгах намеревались похитить денежные средства АО "НПФ "Урал ФД", пенсионные резервы и пенсионные накопления участников АО "НПФ "Урал ФД", перечисленные в качестве оплаты за ценные бумаги, по завышенной стоимости, не на рыночных условиях".

По данным источника, сумма ущерба по уголовному делу в отношении Новицкого составляет не менее нескольких сотен миллионов рублей.