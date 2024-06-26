До 50 человек пострадали при сходе с рельсов пассажирского поезда в Коми

К месту направлены два восстановительных поезда

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Почти полсотни человек получили травмы при сходе с рельсов пассажирского поезда в Коми. Об этом сообщили в среду "Интерфаксу" в экстренных службах.

"За помощью к медикам на месте происшествия обратились до 50 человек. В основном у пострадавших диагностируются переломы, ушибы, порезы и черепно-мозговые травмы", - сказали в экстренных службах.

Вечером 26 июня на перегоне Инта-Угольный в республике Коми сошло 9 из 14 вагонов пассажирского поезда Воркута-Новороссийск. В них находилось 232 пассажира, сообщает ОАО "РЖД".

По предварительной информации, погибших в результате схода вагонов нет, сообщают РЖД.

Как сообщили в Западном межрегиональном управлении на транспорте СКР, "предварительно установлено, что погибших нет, информация о пострадавших уточняется".

Предварительной причиной происшествия стал подмыв полотна в результате обильных осадков, поясняют в РЖД.

Для оперативного устранения последствий схода создан штаб под руководством генерального директора РЖД Олега Белозёрова. К месту направлены два восстановительных поезда.

В компании сообщили, что движение поездов на перегоне Инта-1 - Угольный Северной железной дороги в Коми приостановлено из-за схода в 18:12 по Москве пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск.

К месту направлены оперативные службы. Принимаются меры по оказанию помощи пассажирам.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)".