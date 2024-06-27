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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 19:27

Режим ЧС введен в Коми в связи со сходом пассажирского поезда

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В Коми введен режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий аварии пассажирского поезда Воркута - Новороссийск, говорится в указе главы республики Владимира Уйбы, опубликованном на официальном портале региона.

Режим ЧС будет действовать до особого распоряжения.

Врачебные бригады интинской больницы осмотрели на месте происшествия всех пострадавших. По данным Минздрава Коми на 00:50, в городскую больницу госпитализированы 10 пострадавших при сходе вагонов, у них преимущественно ушибы, ссадины и рваные раны. Пациенты размещены в стационаре, оперативное вмешательство и размещение в реанимационном отделении не потребовалось.

Ранее РЖД сообщило о частичном восстановлении движения поездов по участку Северной железной дороги, где произошла катастрофа.

Как сообщалось в среду на перегоне Инта - Угольный в республике Коми сошло с рельсов 9 из 14 вагонов пассажирского поезда, следовавшего из Воркуты в Новороссийск. По последним данным, в результате пострадали до 40 человек, семеро находятся в тяжелом состоянии

Коми Владимир Уйба
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