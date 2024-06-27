Поиск
ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 19:27

В Коми частично восстановлено движение поездов после схода с рельсов пассажирских вагонов

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Движение поездов по участку Северной железной дороги в Коми, где накануне сошли с рельсов девять пассажирских вагонов, восстановлено по одному пути, сообщается в телеграм-канале РЖД в четверг.

"Движение поездов по участку Инта-1 - Угольный восстановлено по одному пути. Принимаются меры по вводу в график следующих задержанных поездов: №6852 Печора - Марков; №41 Воркута - Москва; № 22 Москва - Лабытнанги; № 209 Лабытнанги - Москва", - говорится в сообщении.

Ранее в среду сообщалось, что на перегоне Инта - Угольный в республике Коми сошло с рельсов 9 из 14 вагонов пассажирского поезда, следовавшего из Воркуты в Новороссийск. По последним данным, в результате пострадали до 40 человек, семеро находятся в тяжелом состоянии

РЖД Коми
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россия рассматривает понижение уровня дипотношений со странами Запада

Колокольцев на встрече с замгенсека ООН заявил о попытках Запада исключить РФ из Интерпола

Пять белгородских сел атакованы дронами ВСУ, есть пострадавший

Президент РФ заявил о необходимости внедрения на флоте систем обнаружения угроз

Путин заявил, что российский флот получит в 2024 году более 40 новых кораблей

Путин заявил, что российский флот получит в 2024 году более 40 новых кораблей

Все пассажиры сошедшего с рельсов в Коми поезда эвакуированы

До 40 человек пострадали в результате схода с рельсов вагонов в Коми

Трое пострадавших при сходе вагонов в Коми находятся в тяжелом состоянии

РФ внесла в стоп-лист 27 австралийцев и 36 новозеландцев в ответ на санкции

РФ внесла в стоп-лист 27 австралийцев и 36 новозеландцев в ответ на санкции

Глава Минкультуры РФ заявила о соблюдении условий для сохранности "Троицы"

Глава Минкультуры РФ заявила о соблюдении условий для сохранности "Троицы"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });