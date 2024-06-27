В Коми частично восстановлено движение поездов после схода с рельсов пассажирских вагонов

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Движение поездов по участку Северной железной дороги в Коми, где накануне сошли с рельсов девять пассажирских вагонов, восстановлено по одному пути, сообщается в телеграм-канале РЖД в четверг.

"Движение поездов по участку Инта-1 - Угольный восстановлено по одному пути. Принимаются меры по вводу в график следующих задержанных поездов: №6852 Печора - Марков; №41 Воркута - Москва; № 22 Москва - Лабытнанги; № 209 Лабытнанги - Москва", - говорится в сообщении.

Ранее в среду сообщалось, что на перегоне Инта - Угольный в республике Коми сошло с рельсов 9 из 14 вагонов пассажирского поезда, следовавшего из Воркуты в Новороссийск. По последним данным, в результате пострадали до 40 человек, семеро находятся в тяжелом состоянии