Под опрокинувшимся вагоном поезда Воркута-Новороссийск обнаружено тело мужчины

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Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - На месте схода вагонов поезда Воркута-Новороссийск в Коми обнаружено тело мужчины, сообщили в Западном межрегиональном управлении на транспорте СКР.

"Следователями при осмотре места происшествия на перегоне Инта-Угольный в Республике Коми, где сошло 9 вагонов пассажирского поезда назначением Воркута-Новороссийск, обнаружено тело мужчины под одним из опрокинувшихся вагонов поезда", - говорится в сообщении, размещенном в четверг в телеграм-канале ведомства.

Ранее в среду сообщалось, что на перегоне Инта - Угольный в республике Коми сошло с рельсов 9 из 14 вагонов пассажирского поезда, следовавшего из Воркуты в Новороссийск. По последним данным, в результате пострадали до 40 человек, семеро находятся в тяжелом состоянии

Ранее РЖД сообщило о частичном восстановлении движения поездов по участку Северной железной дороги, где произошла катастрофа.

В регионе введен режим ЧС для ликвидации последствий катастрофы.