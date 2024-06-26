До 40 человек пострадали в результате схода с рельсов вагонов в Коми

Семеро находятся в тяжелом состоянии

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Пострадавшими в результате схода с рельсов вагонов пассажирского поезда в Коми числятся до 40 человек, семеро находятся в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, пострадали до 40 человек, состояние семи из них, в том числе одного ребенка, на месте оценено как тяжелое", - сказал Кузнецов журналистам,

На месте происшествия в республике работают шесть бригад скорой помощи и медицины катастроф, сообщил он. Выполняется эвакуация пострадавших поездом в сопровождении медиков. В Интинской ЦРБ подготовлены койки для приема пострадавших, все необходимые медикаменты имеются в наличии.

Также в городе развернуты пункты временного размещения, где будут дежурить бригады скорой помощи. В Инту дополнительно направлены вертолеты с медицинскими бригадами для усиления и, при необходимости, эвакуации пострадавших в другие стационары региона, добавил Кузнецов.

Кроме того, по его словам, будут организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров. Оказание помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Ранее в среду сообщалось, что на перегоне Инта-Угольный в республике Коми сошло с рельсов 9 из 14 вагонов пассажирского поезда, следовавшего из Воркуты в Новороссийск.

Глава республики Владимир Уйба заявлял, что всего в поезде находились 215 пассажиров. Уйба добавил, что пострадали 20 человек, трое находятся в тяжелом состоянии.

В экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что пострадали до 50 человек.

В РЖД предварительной причиной схода вагонов назвали подмыв полотна из-за обильных осадков.

В Западном межрегиональном управлении на транспорте СКР России, в свою очередь, сообщили, что погибших, по предварительным данным, нет.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).