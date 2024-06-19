Хинштейн заявил, что более 90% мошенничеств осуществляется через один мессенджер

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Большинство мошеннических соединений сегодня осуществляется через один конкретный мессенджер, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

"Мошенники, к сожалению, сегодня переходят в мессенджеры, и более 90 мошеннических соединений сегодня идут через совершенно конкретный мессенджер, принадлежащий иностранной компании, чья деятельность на территории РФ запрещена", - сказал Хинштейн в среду на пленарном заседании.

Госдума в среду приняла в первом чтении проект закона, нацеленный на сокращение возможности для совершения мошеннических действий и других преступлений с использованием мобильной связи.