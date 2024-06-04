Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

МВД оценило ущерб от IT-преступлений в России за полтора года в более 210 млрд рублей

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что ущерб от действий мошенников в сфере информационных технологий за 2023-2024 годы в стране превысил 210 млрд рублей. Он сказал об этом на коллегии ведомства, посвященной борьбе с IT-преступлениями.

"Существенным является размер причиненного ущерба. Суммарно за 2023-й и четыре месяца текущего года он превысил 210 миллиардов рублей", - сказал министр.

По его данным, с 2020 года число преступлений с использованием информационных технологий увеличилось на треть, доля этих деяний в общем массиве приближается к 40%.

"В прошлом году от них (IT-мошенничеств - ИФ) пострадали полмиллиона человек, из которых практически каждый четвертый - пенсионер. Уже в этом году жертвами различных уловок преступников стали более 40 тысяч граждан преклонного возраста", - подчеркнул Колокольцев.

Кроме того, в министерстве фиксируют всплеск фактов неправомерного доступа к компьютерной информации. "Если в 2020 году их доля среди дистанционных составов не превышала одного процента, то сейчас это каждое восьмое IT-деяние", - констатировал глава ведомства.

Как отметила представитель МВД Ирина Волк, в ведомстве уделяют большое внимание совершенствованию мер для противодействия данного рода преступлениям. Штатная численность спецподразделений по борьбе с киберпреступностью с 2020 года увеличилась в пять раз.

Ирина Волк МВД Владимир Колокольцев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин назначил Андрея Турчака врио главы Республики Алтай

Новый глава Минтранса планирует только "точечную донастройку" кадров

Новый глава Минтранса планирует только "точечную донастройку" кадров

Владимир Путин предложил Андрею Турчаку пост врио главы Республики Алтай

Владимир Путин предложил Андрею Турчаку пост врио главы Республики Алтай
ПМЭФ-2024

В МИД РФ заявили, что делегация талибов едет на ПМЭФ

Хорохордин объявил об уходе с поста главы Республики Алтай

Хорохордин объявил об уходе с поста главы Республики Алтай

Почти 370 тыс. человек будут сдавать ЕГЭ по обществознанию и физике

Почти 370 тыс. человек будут сдавать ЕГЭ по обществознанию и физике
Налоговая реформа

Нефтегазовые поступления в бюджет РФ в 2024г уменьшатся на 520 млрд руб.

Нефтегазовые поступления в бюджет РФ в 2024г уменьшатся на 520 млрд руб.
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });