МВД оценило ущерб от IT-преступлений в России за полтора года в более 210 млрд рублей

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что ущерб от действий мошенников в сфере информационных технологий за 2023-2024 годы в стране превысил 210 млрд рублей. Он сказал об этом на коллегии ведомства, посвященной борьбе с IT-преступлениями.

"Существенным является размер причиненного ущерба. Суммарно за 2023-й и четыре месяца текущего года он превысил 210 миллиардов рублей", - сказал министр.

По его данным, с 2020 года число преступлений с использованием информационных технологий увеличилось на треть, доля этих деяний в общем массиве приближается к 40%.

"В прошлом году от них (IT-мошенничеств - ИФ) пострадали полмиллиона человек, из которых практически каждый четвертый - пенсионер. Уже в этом году жертвами различных уловок преступников стали более 40 тысяч граждан преклонного возраста", - подчеркнул Колокольцев.

Кроме того, в министерстве фиксируют всплеск фактов неправомерного доступа к компьютерной информации. "Если в 2020 году их доля среди дистанционных составов не превышала одного процента, то сейчас это каждое восьмое IT-деяние", - констатировал глава ведомства.

Как отметила представитель МВД Ирина Волк, в ведомстве уделяют большое внимание совершенствованию мер для противодействия данного рода преступлениям. Штатная численность спецподразделений по борьбе с киберпреступностью с 2020 года увеличилась в пять раз.