Рособрнадзор не будет менять содержательную часть экзамена для мигрантов

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Изменения, которые Рособрнадзор предложил внести в экзамен по русскому языку для мигрантов, коснутся только организации и его объективной оценки; изменения в содержание экзамена может вносить только Минпросвещения РФ, сообщили журналистам в пресс-службе Рособрнадзора в четверг.

"Речь идет об организационно-технологической составляющей, обеспечивающей проведение объективного экзамена. Это технологии, подобные проведению ЕГЭ", - сообщили в ведомстве.

"Эти требования и условия не влияют на содержательную часть экзамена. Содержание экзамена определяется на основе минимальных требований, разрабатываемых Минпросвещения России", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что его ведомство планирует повысить контроль за экзаменом по русскому языку для мигрантов, повысив проходной порог для успешной сдачи, а также включить обязательную видеофиксацию. "В принципе эти требования предъявляются к выпускникам девятых классов наших школ, к выпускникам одиннадцатых классов наших школ. То есть здесь никакой предвзятости к приезжим нет. Закон должен быть одинаков для всех", - отмечал Музаев.