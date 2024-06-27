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Рособрнадзор предлагает фиксировать экзамен по русскому для мигрантов на видео

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Рособрнадзор планирует усилить контроль за экзаменом по русскому языку для мигрантов, повысив проходной порог для успешной сдачи, а также включить обязательную видеофиксацию, сообщил глава ведомства Анзор Музаев на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

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"В принципе эти требования предъявляются к выпускникам девятых классов наших школ, к выпускникам 11-х классов наших школ. То есть здесь никакой предвзятости к приезжим нет. Закон должен быть одинаков для всех", - сказал Музаев в ходе сессии, посвященной правовым аспектам миграционной политики в современной России в четверг.

Из презентации к выступлению Музаева следует, что Рособрнадзор предлагает внести следующие изменения в экзамен для мигрантов: обязательное говорение, повышение минимального порога для успешной сдачи экзамена, исключение проведения экзамена вне мест, одобренных Минобрнауки РФ. Также ведомство предлагает ввести задания на определение навыков письма, фиксацию всей процедуры проведения экзамена на видео, а также демонстрацию заполненных контрольных листов в начале и конце экзамена.

Рособрнадзор
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