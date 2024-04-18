В РФ частные организации отстранят от тестирования мигрантов по русскому языку

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков поручил отстранить частные организации от проведения экзамена по русскому языку для иностранных граждан, сообщается в телеграм-канале ведомства в четверг.

"Глава Минобрнауки России дал ряд поручений, направленных на усиление контроля за качеством проведения экзамена: в срок до 1 мая 2024 года исключить коммерческих партнеров из процедуры: они больше не должны допускаться к работе по проведению экзамена и оформлению сертификатов", - говорится в сообщении.

Кроме того, поручено заключать в регионах договоры с государственными вузами, чтобы в каждом субъекте "конкретный местный университет отвечал за проведение экзамена".

"Усилить контроль за процедурами проведения экзамена и выдачи сертификатов, при выявлении нарушений незамедлительно информировать правоохранительные органы. Отстранять от работы лиц, допустивших нарушения",- подчеркивается в сообщении ведомства.

Отмечается, что в течение 2023 года количество мест проведения такого экзамена было сокращено более чем в два раза.

В Минобрнауки напомнили, что сейчас проводить экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства имеют право девять университетов, подведомственных Минобрнауки, два правительственных, один вуз Минпросвещения и одна организация правительства Москвы.