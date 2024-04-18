В РФ частные организации отстранят от тестирования мигрантов по русскому языку
Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков поручил отстранить частные организации от проведения экзамена по русскому языку для иностранных граждан, сообщается в телеграм-канале ведомства в четверг.
"Глава Минобрнауки России дал ряд поручений, направленных на усиление контроля за качеством проведения экзамена: в срок до 1 мая 2024 года исключить коммерческих партнеров из процедуры: они больше не должны допускаться к работе по проведению экзамена и оформлению сертификатов", - говорится в сообщении.
Кроме того, поручено заключать в регионах договоры с государственными вузами, чтобы в каждом субъекте "конкретный местный университет отвечал за проведение экзамена".
"Усилить контроль за процедурами проведения экзамена и выдачи сертификатов, при выявлении нарушений незамедлительно информировать правоохранительные органы. Отстранять от работы лиц, допустивших нарушения",- подчеркивается в сообщении ведомства.
Отмечается, что в течение 2023 года количество мест проведения такого экзамена было сокращено более чем в два раза.
В Минобрнауки напомнили, что сейчас проводить экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства имеют право девять университетов, подведомственных Минобрнауки, два правительственных, один вуз Минпросвещения и одна организация правительства Москвы.