Мишустин распорядился выделить почти 70 млрд руб. фонду "Круг добра"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении порядка 70 млрд рублей в фонд помощи детям с редкими и тяжелыми заболеваниями, сообщает сайт правительства в субботу.

"Более 69,9 млрд рублей будет направлено на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, которым помогает фонд "Круг добра", созданный по инициативе президента. Деньги поступят в фонд до конца 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за счет этих средств продолжится обеспечение детей дорогостоящей медпомощью.

На заседании правительства 23 декабря Мишустин отметил, что фонд "Круг добра" существует меньше двух лет, но и за этот небольшой период времени его помощь получили почти пять тысяч детей с очень сложными диагнозами, при которых требуется дорогостоящее лечение.

"Круг добра" - фонд поддержки детей с тяжелыми и хроническими, в том числе, редкими (орфанными) заболеваниями, созданный по президентскому указу в январе 2021 года. Его работа позволяет, в частности, закупать для таких детей дорогостоящие препараты, которые пока еще не зарегистрированы в РФ.