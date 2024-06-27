В больницах проходят лечение 11 человек, пострадавших при ЧП с поездом в Коми

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - На стационарном лечении находятся 11 человек, пострадавших в результате схода с рельсов вагонов поезда в Коми, в числе госпитализированных двое детей, сообщил в четверг "Интерфаксу" помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Часть пациентов из поселка Инта вертолетами Центра санитарной авиации Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) Республики Коми ночью эвакуированы в больницы Воркуты и Сыктывкара. Также помощь оказывается в стационарах Инты и Печор.

Один ребенок проходит лечение в Республиканской детской клинической больнице в Сыктывкаре, по нему проведена телемедицинская консультация со специалистами Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Москвы. Амбулаторная помощь оказана 20 пострадавшим, среди которых трое детей.

Медики проводят осмотры на станциях по ходу следования поезда до станции назначения Новороссийск, добавил Кузнецов.

Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ.

26 июня в 18:12 по московскому времени на перегоне Инта-1 - Угольный Северной железной дороги сошли с рельсов девять из 14 вагонов пассажирского поезда 511 Воркута - Новороссийск. В поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги.

По последним данным, в результате ЧП погибли три человека.

В экстренных службах "Интерфаксу" сообщали, что пострадали до 50 человек. Глава региона Владимир Уйба заявлял, что пострадали 20 человек, трое - в тяжелом состоянии. По информации помощника министра здравоохранения РФ Кузнецова, пострадавшими в результате схода с рельсов вагонов пассажирского поезда в Коми числятся до 40 человек.

Уголовное дело переквалифицировано на ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ранее дело расследовалось по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

В РЖД назвали предварительной причиной схода вагонов подмыв полотна из-за обильных осадков.