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В больницах проходят лечение 11 человек, пострадавших при ЧП с поездом в Коми

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - На стационарном лечении находятся 11 человек, пострадавших в результате схода с рельсов вагонов поезда в Коми, в числе госпитализированных двое детей, сообщил в четверг "Интерфаксу" помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Часть пациентов из поселка Инта вертолетами Центра санитарной авиации Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) Республики Коми ночью эвакуированы в больницы Воркуты и Сыктывкара. Также помощь оказывается в стационарах Инты и Печор.

Один ребенок проходит лечение в Республиканской детской клинической больнице в Сыктывкаре, по нему проведена телемедицинская консультация со специалистами Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Москвы. Амбулаторная помощь оказана 20 пострадавшим, среди которых трое детей.

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Медики проводят осмотры на станциях по ходу следования поезда до станции назначения Новороссийск, добавил Кузнецов.

Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ.

26 июня в 18:12 по московскому времени на перегоне Инта-1 - Угольный Северной железной дороги сошли с рельсов девять из 14 вагонов пассажирского поезда 511 Воркута - Новороссийск. В поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги.

По последним данным, в результате ЧП погибли три человека.

В экстренных службах "Интерфаксу" сообщали, что пострадали до 50 человек. Глава региона Владимир Уйба заявлял, что пострадали 20 человек, трое - в тяжелом состоянии. По информации помощника министра здравоохранения РФ Кузнецова, пострадавшими в результате схода с рельсов вагонов пассажирского поезда в Коми числятся до 40 человек.

Уголовное дело переквалифицировано на ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ранее дело расследовалось по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

В РЖД назвали предварительной причиной схода вагонов подмыв полотна из-за обильных осадков.

Алексей Кузнецов Коми Минздрав РФ
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