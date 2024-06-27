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Третьей жертвой ЧП с поездом в Коми стала 16-летняя девочка

Третьей жертвой ЧП с поездом в Коми стала 16-летняя девочка
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура/РИА Новости

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - На месте схода с рельсов пассажирского поезда Воркута - Новороссийск в Коми обнаружено тело третьей погибшей - 16-летней девочки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"Обнаружено тело девочки 2008 года рождения", - сказал собеседник агентства.

Ранее РЖД сообщило об обнаружении на месте ЧП двух тел. Велись поиски одного пассажира. Позднее в экстренных службах "Интерфаксу" заявили, что был найден третий погибший.

26 июня в 18:12 по московскому времени на перегоне Инта-1 - Угольный Северной железной дороги сошли с рельсов 9 из 14 вагонов пассажирского поезда 511 Воркута - Новороссийск. В поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги.

По последним данным, в результате ЧП пострадали около 40 человек.

Уголовное дело переквалифицировано на ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ранее дело расследовалось по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

В РЖД назвали предварительной причиной схода вагонов подмыв полотна из-за обильных осадков.

Сход поезда с рельсов в Коми

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Коми СКР РЖД
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