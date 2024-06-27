Поиск

Тело третьего погибшего найдено в сошедшем с рельсов поезде в Коми

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Число погибших при крушении пассажирского поезда в Коми увеличилось до трех человек, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"В тамбуре одного из вагонов обнаружено тело третьего погибшего", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о двоих погибших и одном пропавшем без вести в результате аварии.

В РоссииРежим ЧС введен в Коми в связи со сходом пассажирского поездаЧитать подробнее

26 июня в 18:12 по московскому времени на перегоне Инта-1 - Угольный Северной железной дороги сошли с рельсов девять вагонов пассажирского поезда 511 Воркута - Новороссийск. В поезде находилось 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. В экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что пострадали до 50 человек. Глава региона Владимир Уйба ранее заявлял, что пострадали 20 человек, трое - в тяжелом состоянии. По информации помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, пострадавшими в результате схода с рельсов вагонов пассажирского поезда в Коми числятся до 40 человек.

В РЖД назвали предварительной причиной схода вагонов подмыв полотна из-за обильных осадков.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Коми
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава КС РФ считает, что для роботов нужно ввести особый правовой режим

Глава КС РФ считает, что для роботов нужно ввести особый правовой режим

Россиянам в 2024 г. вернули около 9% из похищенных кибермошенниками 54 млрд руб.

Глава СКР заявил о необходимости изменения миграционной политики в России

Глава СКР заявил о необходимости изменения миграционной политики в России

Около 10 тыс. недавно ставших гражданами РФ иностранцев отправлены в зону СВО

Тела двух человек обнаружены на месте схода поезда с рельсов в Коми

Тела двух человек обнаружены на месте схода поезда с рельсов в Коми

Под опрокинувшимся вагоном поезда Воркута-Новороссийск обнаружено тело мужчины

Под опрокинувшимся вагоном поезда Воркута-Новороссийск обнаружено тело мужчины

Силы ПВО уничтожили два дрона ВСУ над Московской областью и четыре над Тверской

Россия рассматривает понижение уровня дипотношений со странами Запада

Колокольцев на встрече с замгенсека ООН заявил о попытках Запада исключить РФ из Интерпола

Колокольцев на встрече с замгенсека ООН заявил о попытках Запада исключить РФ из Интерпола

Пять белгородских сел атакованы дронами ВСУ, есть пострадавший

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });