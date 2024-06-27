Тело третьего погибшего найдено в сошедшем с рельсов поезде в Коми

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Число погибших при крушении пассажирского поезда в Коми увеличилось до трех человек, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"В тамбуре одного из вагонов обнаружено тело третьего погибшего", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о двоих погибших и одном пропавшем без вести в результате аварии.

26 июня в 18:12 по московскому времени на перегоне Инта-1 - Угольный Северной железной дороги сошли с рельсов девять вагонов пассажирского поезда 511 Воркута - Новороссийск. В поезде находилось 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. В экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что пострадали до 50 человек. Глава региона Владимир Уйба ранее заявлял, что пострадали 20 человек, трое - в тяжелом состоянии. По информации помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, пострадавшими в результате схода с рельсов вагонов пассажирского поезда в Коми числятся до 40 человек.

В РЖД назвали предварительной причиной схода вагонов подмыв полотна из-за обильных осадков.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).