Лавров осудил попытку военного госпереворота в Боливии

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг провел телефонный разговор с боливийским коллегой Селиндой Сосой Лундой, сообщает МИД РФ.

"С российской стороны высказано решительное осуждение попытки военного госпереворота в Боливии 26 июня. Подчеркнута недопустимость любых действий, направленных на подрыв конституционных устоев суверенных государств. Выражена полная и непоколебимая поддержка России правительству президента Луиса Арсе", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Особо отмечена важность консолидации всех конструктивно настроенных сил и структур боливийского общества в интересах дальнейшего стабильного развития страны. Лавров подтвердил нашу солидарность с братской Боливией - надежным стратегическим партнером России", - добавили на Смоленской площади.

В сообщении подчеркивается, что "с обеих сторон подтверждена приверженность всем договоренностям, достигнутым в ходе июньской встречи президентов России и Боливии в Санкт-Петербурге".

В ночь на 27 июня главком боливийской армии генерал Хуан Хосе Суньига вывел войска на площадь, на которой расположен дворец правительства в Ла-Пасе, и объявил о намерении сменить кабинет министров и вернуть страну к демократии.

В высшем руководстве страны сразу же заявили о попытке военного переворота, призвав население поддержать власти. Вскоре президент страны Луис Арсе принял решение о смене высшего военного командования в Боливии. На пост главкома он назначил Хосе Санчеса Веласкеса, который призвал военнослужащих незамедлительно снять осаду дворца правительства и вернуться в казармы. Солдаты, узнав о смене военного руководства, стали отходить от дворца и отводить военную технику. Покинул площадь и генерал Суньига.

Прокуратура Боливии объявила о начале расследования происшествия и издала ордер на арест Суньиги и тех, кто оказывал ему содействие. Вскоре поступило сообщение о его аресте.

В Кремле в четверг заявили, что считают внутренним делом последние события в Боливии, где произошла попытка военного переворота, призвав третьи страны не вмешиваться в события.

МИД РФ выступил с осуждением попытки госпереворота в Боливии, предостерег от попыток иностранного вмешательства, призвал "все конструктивные политические силы и структуры Боливии сплотиться в интересах консолидации" и выразил солидарность с Боливией как с "надежным стратегическим партнером" РФ.

6 июня президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Боливии Луисом Арсе, который приехал на Петербургский международный экономический форум.

На встрече Арсе сообщил, что Россия и Боливия планируют реализовать совместный проект по добыче лития в этой южноамериканской стране. Он выразил готовность Боливии сотрудничать с РФ и в других сферах.

В свою очередь, Путин отметил перспективы двустороннего взаимодействия в области высоких технологий, напомнив, что "Росатом" строит центр ядерных исследований и технологий в боливийском Эль-Альто. Также он напомнил, что уже введен в эксплуатацию самый крупный в Латинской Америке радиофармакологический комплекс, который уже обеспечивает боливийские клиники соответствующими препаратами.