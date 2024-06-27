Вице-президент Боливии заявил о попытке военного переворота

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В Боливии была предпринята попытка военного переворота, заявил вице-президент страны Давид Чокеуанка.

"Мы сообщаем международному сообществу, что против нашего демократически избранного правительства проводится попытка госпереворота", - приводит его слова агентство ЭФЭ.

Ранее поступали сообщения, что группы военных были замечены близ госучреждений в боливийской столице Сукре. В частности, ЭФЭ сообщает о танке, въехавшем на территорию здания правительства.

Ранее главком вооруженных сил Боливии генерал Хуан Хосе Суньига пригрозил, что может взять под контроль здание правительства и поменять состав кабмина.

Лидеры ряда латиноамериканских стран уже осудили попытку переворота.