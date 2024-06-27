Поиск
ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 19:27

Вице-президент Боливии заявил о попытке военного переворота

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В Боливии была предпринята попытка военного переворота, заявил вице-президент страны Давид Чокеуанка.

"Мы сообщаем международному сообществу, что против нашего демократически избранного правительства проводится попытка госпереворота", - приводит его слова агентство ЭФЭ.

Ранее поступали сообщения, что группы военных были замечены близ госучреждений в боливийской столице Сукре. В частности, ЭФЭ сообщает о танке, въехавшем на территорию здания правительства.

Ранее главком вооруженных сил Боливии генерал Хуан Хосе Суньига пригрозил, что может взять под контроль здание правительства и поменять состав кабмина.

Лидеры ряда латиноамериканских стран уже осудили попытку переворота.

Боливия Давид Чокеуанка Хуан Хосе Суньига
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Приговор казахстанскому экс-министру за убийство жены оставлен без изменения

В ЕС осудили ограничения на деятельность европейских СМИ в России

Продажи De Beers в пятом цикле снизились на 31% год к году

Продажи De Beers в пятом цикле снизились на 31% год к году

Ассанж вернулся на родину в Австралию

Марк Рютте утвержден на пост генсека НАТО

Марк Рютте утвержден на пост генсека НАТО

Что случилось этой ночью: среда, 26 июня

Дело Ассанжа официально прекращено, его освободили в зале суда

Дело Ассанжа официально прекращено, его освободили в зале суда

Ассанж признал себя виновным в заговоре с целью получения информации о нацобороне США

Ассанж признал себя виновным в заговоре с целью получения информации о нацобороне США
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });