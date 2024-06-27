Возглавивший попытку переворота в Боливии генерал арестован

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Бывший главком боливийской армии генерал Хуана Хосе Суньиги, который попытался осуществить военный переворот в Боливии, арестован, сообщило агентство Associated Press (AP).

Ранее прокуратура Боливии издала ордер на задержание Суньиги.

"Он пытался подорвать конституционный порядок, с таким поведением невозможно мириться, мы не намерены допускать такого. Это вопиющее преступление, и мы задержим его", - процитировало Информационное агентство Боливии слова заместителя министра внутренних страны Джонни Агилеры.

Он также заявил, что будут задержаны и люди, которые оказывали Суньиге содействие.

Как сообщалось, боливийские войска, осадившие дворец правительства в Ла-Пасе, начали отходить с площади у дворца.

"Армейские подразделения приняли решение отойти с площади, на которой расположен дворец правительства после того, как президент Боливии Луис Арсе объявил о смене всего высшего военного командования страны. С площади уходит и военная техника", - сообщила боливийская газета "Паис".

После этого сторонники президента Луиса Арсе собрались на площади перед дворцом, размахивая флагами Боливии и скандируя приветствия. Аре, окруженный министрами, помахал толпе сторонников и сказал: "Спасибо боливийскому народу. Пусть демократия продолжает жить".