Кремль назвал ситуацию в Боливии внутренним делом этой страны

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В Кремле считают внутренним делом последние события в Боливии, где произошла попытка военного переворота, призвав третьи страны не вмешиваться в события.

"Это внутреннее дело Боливии, здесь очень важно, чтобы наши боливийские друзья сами разбирались со своими проблемами в рамках обеспечения полной конституционной законности", - сказал в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию в этой стране.

"Очень важно, конечно, чтобы не было никакого вмешательства третьих стран в произошедшее в этой стране", - добавил представитель Кремля.

"Мы желаем скорейшего восстановления спокойствия в этой стране, и надеемся, что так и будет", - сказал Песков.

Накануне вечером по местному времени (в ночь на четверг по московскому времени) стало известно, что главком боливийской армии генерал Хуан Хосе Суньига вывел войска на площадь, на которой расположен дворец правительства в Ла-Пасе, объявил о намерении сменить кабинет министров и вернуть страну к демократии.

В высшем руководстве страны сразу же заявили о попытке военного переворота, призвав население поддержать власти. Вскоре президент страны Луис Арсе принял решение о смене высшего военного командования в Боливии. На пост главкома он назначил Хосе Санчеса Веласкеса, который призвал военнослужащих незамедлительно снять осаду дворца правительства и вернуться в казармы. Солдаты, узнав о смене военного руководства, стали отходить от дворца и отводить военную технику. Покинул площадь и генерал Суньига.

Прокуратура Боливии объявила о начале расследования происшествия и издала ордер на арест Суньиги и тех, кто оказывал ему содействие. Вскоре поступило сообщение о его аресте.

В пиковый период кризиса в прямых включениях боливийского радио от дворца правительства были слышны звуки выстрелов. Сообщалось, что военнослужащие применяли спецсредства против тех, кто пытался собраться у площади в поддержку властей страны. О пострадавших не сообщается.

Боливийские СМИ также не сообщали и о каких-либо действиях армии в других городах страны.