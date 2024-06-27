Подозреваемого в причастности к теракту в Дербенте арестовали в Дагестане

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу подозреваемого в причастности к теракту в Дербенте, сообщила глава Верховного суда республики Зарема Мамаева.

"Рассмотрев представленный материал, районный суд принял решение о заключении обвиняемого под стражу на 1 месяц 28 суток, то есть до 23 августа 2024 г. включительно", - сказала Мамаева журналистам.

По ее словам, по версии следствия, обвиняемый входил в террористическую группу ликвидированного террориста Османа Омарова.

23 июня вооруженные боевики напали на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС, находящийся рядом с синагогой в Махачкале. В результате погиб 21 человек, в том числе 15 полицейских и сотрудник Росгвардии, более 20 человек пострадали. Пять боевиков были ликвидированы, их личности установлены. По словам главы республики Сергея Меликова, атаки в Дагестане совершили выходцы из Сергокалинского района.

Глава Сергокалинского района Магомед Омаров был уволен после этих событий.

Возбуждены уголовные дела по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия), пп. "а", "б" ч. 4 ст.226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия).

В республике с 24 по 26 июня был объявлен траур.