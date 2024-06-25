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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 21:40

Один человек погиб при ночных атаках ВСУ на Белгородский район

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем при ночных атаках с украинской стороны на Белгород и Белгородский район.

"К большому горю, утром стало известно, что погибла мирная жительница. Во время обхода территории Белгородского района обнаружен разрушенный частный дом в селе Беловское. Пожилая женщина скончалась в результате прямого попадания в дом", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник утром.

Минувшей ночью Белгород и прилегающий район были атакованы со стороны Украины.

Утром во вторник Гладков сообщил, что всего за сутки ранения при атаках ВСУ получили 15 человек, в том числе четверо – прошедшей ночью. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

По данным Минобороны РФ, в ночь на вторник на Белгородской областью было уничтожено 29 украинских дронов.

Белгородская область
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