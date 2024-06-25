Водитель "КАМАЗа" ранен при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о пострадавшем в результате атаки украинского дрона мирном жителе.

Он написал в телеграм-канале, что ехавший "КАМАЗ" сельскохозяйственного предприятия был атакован ВСУ с помощью FPV-дрона.

"Инцидент произошел на автодороге Архангельское-Муром Шебекинского городского округа. Пострадал водитель", - написал глава региона.

Мужчину с сотрясением головного мозга, осколочными ранениями лица и ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу N2 города Белгорода, добавил Гладков.