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ФССП изъяла 117 объектов имущества в счет погашения долгов Ходорковского и Лебедева

Кроме того, в доход государства были переданы $3,3 млн и 7 млн рублей, а также уставной капитал юрлица

ФССП изъяла 117 объектов имущества в счет погашения долгов Ходорковского и Лебедева
Бизнесмен Платон Лебедев
Фото: РБК/ТАСС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Приставы взыскали 117 объектов имущества, порядка $3 млн, 7 млн рублей, а также уставной капитал юрлица, принадлежащих экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому (признан в РФ иноагентом) и бывшему руководителю МЕНАТЕПа Платону Лебедеву в счет погашения их долгов по приговору суда.

"В рамках исполнения требований исполнительного производства взысканы денежные средства в размере $3,3 млн и 7 млн рублей, принадлежащие Ходорковскому, находящиеся на счетах третьих лиц", - сказал глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов, отвечая на вопрос "Интерфакса" на полях Петербургского международного юридического форума.

Он отметил, что кроме этого, на сегодняшний день в доход государства по исполнительному производству Ходорковского и Лебедева "передано 35 объектов недвижимого и 82 объекта движимого имущества, 100% уставного капитала юридического лица, а также имущественные права должников на общую сумму 947,5 млн рублей".

Аристов напомнил, что на исполнении в ФССП находится сводное исполнительное производство в отношении солидарных должников Ходорковского и Лебедева о взыскании с них денежных средств в размере 17,3 млрд руб. в пользу бюджета РФ. Работа по взысканию долгов с них продолжается.

Ходорковский и Лебедев были арестованы в 2003 году. В мае 2005 года они были осуждены по обвинению в мошенничестве и неуплате налогов. Суд также удовлетворил гражданский иск ФНС о взыскании Ходорковского и Лебедева 17 млрд рублей.

В декабре 2010 года в рамках "второго дела" экс-руководителям ЮКОСа суд назначил наказание в виде 10 лет восьми месяцев за хищение нефти и легализацию выручки от ее продажи.

Дмитрий Аристов ФССП ЮКОС Михаил Ходорковский Платон Лебедев
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