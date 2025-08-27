Поиск

ФССП просит обратить в доход РФ земельный участок, принадлежащий Ходорковскому

Фото: Johannes Simon/Getty Images

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Мещанский суд Москвы поступил иск Федеральной службы судебных приставов об обращении в доход государства земельного участка, принадлежащего экс-владельцу ЮКОСа Михаилу Ходорковскому (признан в РФ иноагентом) в качестве взыскания долга, сообщили в пресс-службе суда.

Иск был подан начальником отдела по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП "к Ходорковскому М.Б., Лебедеву П.Л., Дубову В.М. об обращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц", заявили в суде.

В иске указано, что в отделе ФССП находится сводное исполнительное производство, солидарными должниками по которому являются Ходорковский и бывший руководитель МЕНАТЕПа Платон Лебедев.

"В рамках ведения сводного исполнительного производства установлено имущество Ходорковского - земельный участок, зарегистрированный на (фигуранта дела ЮКОСа Владимира - ИФ) Дубова", - сказали в суде.

ФССП просит суд обратить взыскание на данный земельный участок путем передачи его в доход Российской Федерации.

"В настоящее время вопрос о принятии иска к производству Мещанского районного суда города Москвы не решен", - отметили в инстанции.

Ранее директор ФССП Дмитрий Аристов сообщал "Интерфаксу", что приставы уже взыскали более 120 объектов имущества, порядка $3 млн, 7 млн рублей, а также уставной капитал юрлица, принадлежащих Ходорковскому и Лебедеву в счет погашения их долгов по приговору суда.

Аристов напомнил, что на исполнении в ФССП находится сводное исполнительное производство в отношении солидарных должников Ходорковского и Лебедева о взыскании с них денежных средств в размере 17,3 млрд руб. в пользу бюджета РФ. Работа по взысканию долгов с них продолжается.

Ходорковский и Лебедев были арестованы в 2003 году. В мае 2005 года они были осуждены по обвинению в мошенничестве и неуплате налогов. Суд также удовлетворил гражданский иск ФНС о взыскании с Ходорковского и Лебедева 17 млрд рублей.

В декабре 2010 года в рамках "второго дела" экс-руководителям ЮКОСа суд назначил наказание в виде 10 лет восьми месяцев за хищение нефти и легализацию выручки от ее продажи. В конце 2013 года Ходорковский был помилован указом президента РФ, вышел на свободу и вылетел за границу. В начале 2014 года президиум Верховного суда РФ снизил Лебедеву срок наказания и постановил освободить его из колонии.

