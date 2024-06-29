Пожар в общежитии в Балашихе полностью ликвидирован

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Возгорание в двухэтажном здании в подмосковной Балашихе полностью потушено, сообщил глава городского округа Сергей Юров в ночь на субботу.

"В микрорайоне Керамик этой ночью произошел пожар в двухэтажном жилом доме. На данный момент возгорание полностью ликвидировано", - написал в своем телеграм-канале Юров.

Он уточнил, что жильцы эвакуированы, пострадавшим оказывается помощь.

Ранее МЧС РФ сообщило, что жертвами пожара на ул. Керамической стали пять человек. Площадь возгорания составила 40 кв. м, к борьбе с огнем были привлечены 63 спасателя и 23 единицы техники.

В подмосковном главке СК заявили, что по факту возгорания возбуждено уголовное дело (ст. 109 УК РФ).

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся под прокурорским контролем, добавили в Балашихинской городской прокуратуре.