МЧС РФ подтвердило гибель пяти человек при пожаре в Балашихе
Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Пять человек стали жертвами пожара в общежитии в Балашихе, подтвердила пресс-служба МЧС РФ в субботу.
"В подмосковной Балашихе на пожаре погибли пять человек. В горящей квартире на втором этаже обнаружены их тела", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что спасатели эвакуировали из горящего здания восемь человек, включая двоих детей.
К борьбе с огнем были привлечены 63 человека и 23 единицы техники, уточнили в министерстве.
Ранее в экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что пожар в общежитии унес жизни пяти человек. В пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ агенству сообщили, что также есть пострадавшие, "им оказывается реанимационная помощь".
Общежитие располагается на ул. Керамической, это двухэтажное здание старой постройки. В настоящее время ликвидировано открытое горение, площадь пожара составила 40 кв. м