Поиск

МЧС РФ подтвердило гибель пяти человек при пожаре в Балашихе

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Пять человек стали жертвами пожара в общежитии в Балашихе, подтвердила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

"В подмосковной Балашихе на пожаре погибли пять человек. В горящей квартире на втором этаже обнаружены их тела", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что спасатели эвакуировали из горящего здания восемь человек, включая двоих детей.

К борьбе с огнем были привлечены 63 человека и 23 единицы техники, уточнили в министерстве.

Ранее в экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что пожар в общежитии унес жизни пяти человек. В пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ агенству сообщили, что также есть пострадавшие, "им оказывается реанимационная помощь".

Общежитие располагается на ул. Керамической, это двухэтажное здание старой постройки. В настоящее время ликвидировано открытое горение, площадь пожара составила 40 кв. м

Балашиха МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пять человек погибли при пожаре в общежитии в Балашихе

Дмитрий Спирин и Фарида Курбангалеева объявлены иноагентами

Дмитрий Спирин и Фарида Курбангалеева объявлены иноагентами

Что произошло за день: пятница, 28 июня

Нападение боевиков в Дагестане

Проверки проходят в бойцовском клубе имени Нурмагомедова в Дагестане

Путин высказался за начало производства ракет средней и меньшей дальности

Путин высказался за начало производства ракет средней и меньшей дальности

Суд по иску Абсолют банка решил взыскать с Euroclear $41 млн

Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь

Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь

Минюст инициирует поправки о принудительных работах для 65 составов преступлений

Минюст инициирует поправки о принудительных работах для 65 составов преступлений

Сбербанк открыл первые полноформатные офисы в ЛНР и ДНР

Суд на 90 суток приостановил работу "Кухни на районе" из-за массового отравления

Суд на 90 суток приостановил работу "Кухни на районе" из-за массового отравления
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });