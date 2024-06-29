МЧС РФ подтвердило гибель пяти человек при пожаре в Балашихе

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Пять человек стали жертвами пожара в общежитии в Балашихе, подтвердила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

"В подмосковной Балашихе на пожаре погибли пять человек. В горящей квартире на втором этаже обнаружены их тела", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что спасатели эвакуировали из горящего здания восемь человек, включая двоих детей.

К борьбе с огнем были привлечены 63 человека и 23 единицы техники, уточнили в министерстве.

Ранее в экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что пожар в общежитии унес жизни пяти человек. В пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ агенству сообщили, что также есть пострадавшие, "им оказывается реанимационная помощь".

Общежитие располагается на ул. Керамической, это двухэтажное здание старой постройки. В настоящее время ликвидировано открытое горение, площадь пожара составила 40 кв. м