СКР назвал причиной пожара в общежитии в Балашихе неосторожное обращение с огнем

Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Причиной пожара в общежитии в подмосковной Балашихе, унесшим жизни пяти человек, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем, сообщили в региональном управлении СКР.

"Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении", - говорится в сообщении в телеграм-канале ГСУ.

В ведомстве отметили, что в результате пожара погибли пять человек, среди которых четыре женщины.

В ночь на субботу, 29 июня, в микрорайоне Керамик произошел пожар в двухэтажном общежитии. Площадь возгорания составила 40 кв. м, к борьбе с огнем были привлечены 63 спасателя и 23 единицы техники.

Расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ).