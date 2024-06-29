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СКР назвал причиной пожара в общежитии в Балашихе неосторожное обращение с огнем

СКР назвал причиной пожара в общежитии в Балашихе неосторожное обращение с огнем
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Причиной пожара в общежитии в подмосковной Балашихе, унесшим жизни пяти человек, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем, сообщили в региональном управлении СКР.

"Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении", - говорится в сообщении в телеграм-канале ГСУ.

В ведомстве отметили, что в результате пожара погибли пять человек, среди которых четыре женщины.

В РоссииПять человек погибли при пожаре в общежитии в БалашихеЧитать подробнее

В ночь на субботу, 29 июня, в микрорайоне Керамик произошел пожар в двухэтажном общежитии. Площадь возгорания составила 40 кв. м, к борьбе с огнем были привлечены 63 спасателя и 23 единицы техники.

Расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ).

Подмосковье Балашиха СКР
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