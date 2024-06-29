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Причиной пожара в подмосковном общежитие могла быть неисправность электрики

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Неисправность электрики и неосторожное обращение с огнем рассматриваются в качестве версий пожара в общежитии в подмосковной Балашихе, жертвами которого стали пять человек, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Изучается несколько версий произошедшего, в числе основных - неисправность проводки и электрооборудования, а также неосторожное обращение с огнем кого-то из жильцов", - сказал собеседник агентства.

Общежитие располагается на ул. Керамической, это двухэтажное здание старой постройки. По предварительным данным, очаг пожара находился в одной из комнат на втором этаже.

В настоящее время спасатели ликвидировали открытое горение, площадь возгорания составила 40 кв. м. Погибли пять человек, есть пострадавшие. Продолжается эвакуация жильцов.

Балашиха
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Новости

Пять человек погибли при пожаре в общежитии в Балашихе

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