Воздушная тревога в Севастополе отменена, движение по Крымскому мосту восстановлено

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Предупреждение о воздушной тревоге, объявленное в Севастополе в субботу утром, отменено, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Между сообщениями о тревоге и ее отмене прошло чуть больше 25 минут. В этот промежуток времени губернатор города сообщил о работе ПВО - две воздушные цели были сбиты в небе над акваторией Черного моря и в районе Балаклавы, осколки повредили кровлю частного дома, загорелась трава в районе Ялтинского кольца.

Кроме того, проезд автомобилей по Крымскому мосту открыт в субботу утром после временной остановки, сообщает телеграм-канал. Об этом сообщает освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

Мост был перекрыт для движения автотранспорта 17 минут.

Ранее в субботу утром мост уже перекрывался примерно на час.