Поиск

Воздушная тревога в Севастополе отменена, движение по Крымскому мосту восстановлено

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Предупреждение о воздушной тревоге, объявленное в Севастополе в субботу утром, отменено, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Между сообщениями о тревоге и ее отмене прошло чуть больше 25 минут. В этот промежуток времени губернатор города сообщил о работе ПВО - две воздушные цели были сбиты в небе над акваторией Черного моря и в районе Балаклавы, осколки повредили кровлю частного дома, загорелась трава в районе Ялтинского кольца.

Кроме того, проезд автомобилей по Крымскому мосту открыт в субботу утром после временной остановки, сообщает телеграм-канал. Об этом сообщает освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

Мост был перекрыт для движения автотранспорта 17 минут.

Ранее в субботу утром мост уже перекрывался примерно на час.

Михаил Развожаев Севастополь Крымский мост
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Три человека пострадали в результате ракетной атаки на Севастополь

В Севастополе сбиты две цели, поврежден частный дом

В Севастополе сбиты две цели, поврежден частный дом

Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Пять человек погибли после атаки украинского БПЛА в деревне в Курской области

Пять человек погибли при пожаре в общежитии в Балашихе

Дмитрий Спирин и Фарида Курбангалеева объявлены иноагентами

Дмитрий Спирин и Фарида Курбангалеева объявлены иноагентами

Что произошло за день: пятница, 28 июня

Нападение боевиков в Дагестане

Проверки проходят в бойцовском клубе имени Нурмагомедова в Дагестане

Путин высказался за начало производства ракет средней и меньшей дальности

Путин высказался за начало производства ракет средней и меньшей дальности

Суд по иску Абсолют банка решил взыскать с Euroclear $41 млн

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });