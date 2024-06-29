В очередях к Крымскому мосту скопилось более 600 машин

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту утром в субботу после двух перекрытий движения ожидают 645 автомобилей, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"10:00. В очереди со стороны Тамани находится 255 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 390 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ожидание в очереди с обеих сторон оценивается более чем в час.

Ранее в субботу утром движение на Крымском мосту перекрывалось дважды: с 5:51 до 6:50 и с 9:23 до 9:40.