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В Севастополе сбиты две цели, поврежден частный дом

В Севастополе сбиты две цели, поврежден частный дом
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Система противовоздушной обороны сбила над Севастополем две цели, осколками повредило частный дом в Балаклаве на юге города, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"По предварительной информации 2 воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы. Но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Со ссылкой на информацию Спасательной службы он сообщил, что горит трава в районе Ялтинского кольца, а в Балаклаве осколками повреждена кровля частного дома.

Губернатор призвал сообщать об опасных находках на улицах по номеру 112.

Отражение ракетной атаки продолжается, уточнил Развожаев.

Ранее в субботу утром в Севастополе была объявлена воздушная тревога, губернатор города сообщил о работе ПВО по воздушным целям.

Михаил Развожаев Севастополь
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