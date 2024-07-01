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В России заработал реестр инструкторов-проводников на активных маршрутах

Прошедшие аттестацию проводники будут получать значки с QR-кодом

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - С 1 июля в России заработал единый реестр инструкторов-проводников на активных маршрутах, теперь туристы смогут проверить уровень их подготовки с помощью QR-кода, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

Инструкторы-проводники смогут попасть в реестр только после того, как успешно пройдут аттестацию в одной из уполномоченных спортивных федераций: альпинизма, подводного спорта и спортивного туризма. Специалисты, успешно прошедшие квалификационный экзамен, получат нагрудный знак с QR-кодом, говорится в сообщении.

Реестр размещен на сайте Минэкономразвития

"Известно немало случаев, когда люди оказывались в опасных ситуациях из-за недостаточной подготовки сопровождающих их инструкторов-проводников. Поэтому с 1 июля мы предоставим возможность туристу быстро проверить квалификацию инструктора, чтобы отличить его от нелегального работника отрасли", - отметила замдиректора департамента Минэкономразвития России Наталья Савельева.

По закону с 1 июля аттестация становится обязательной для работы в правовом поле. Подтверждать свои знания и навыки инструкторы-проводники должны будут раз в 5 лет.

В Российском союзе туриндустрии появление реестра назвали прорывом для отрасли.

"Благодаря запуску единого федерального реестра инструкторов-проводников и его размещению в открытом доступе туроператоры, турагенты, те, кто составляет экскурсии, смогут узнать, с кем они работают, можно ли привлекать этого человека к сотрудничеству и на какие маршруты. А турист, приобретая услугу, должен понимать, обладает ли инструктор-проводник необходимыми знаниями. Может ли он повести, скажем, на Эльбрус или же аттестован только для пешеходных маршрутов. Ответы на все эти вопросы содержатся в реестре. Поэтому это прорыв для отрасли", - отметил председатель экспертного совета РСТ Николай Литаренко.

Новые правила работы инструкторов-проводников заработали 1 июля после вступления в силу поправок в федеральный закон о туризме. Они касаются альпинистского, горного, пешего, водного, лыжного, спелеологического и подводного туризма.

Минэкономразвития РСТ Эльбрус Наталья Савельева Николай Литаренко
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