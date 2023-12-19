Госдума в 2024 году может принять 5-6 новых законов, регулирующих туризм

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Думский комитет по туризму и развитию туристической инфраструктуры рассчитывает, что Госдума в 2024 году примет 5-6 законов о туризме, в том числе - законы о гостевых домах и туристических тропах, сообщил на пресс-конференции на ВДНХ председатель комитета Сангаджи Тарбаев.

"В частности, это прошедший первое чтение законопроект о гостевых домах, приятие которого позволит вывести часть средств размещения из серой зоны. Это законопроект о национальных тропах, который призван закрепить национальную систему туристических троп и прописать принципы и правила создания туристической инфраструктуры, сопутствующей каждому маршруту. Это законопроект о гидах и инструкторах-проводниках, который затрагивает вопросы проведения аттестации и подтверждения квалификации людей, водящих туристов по маршрутам повышенной сложности. Сейчас мы готовим поправки к рассмотрению Думой во втором чтении", - сказал он.

Тарбаев напомнил, что в следующем году принятый закон об электронной путевке обяжет туроператоров, занятых во внутреннем туризме, вносить данные о проданных турах в единую систему электронных путевок, как это уже делают туроператоры по выездному туризму.

"Опыт показывает: при введении этой меры для туроператоров, работающих с выездными турами, периодические возникают дополнительные вопросы и просьбы смягчить или упростить то или иное требование закона. Мы внимательно следим за правоприменительной практикой и реагируем на запросы, поступающие от турбизнеса", - пояснил депутат.

Он добавил, что продолжается работа над новым базовым законом о туризме, который призван заменить устаревший закон 1996 года.

"Мы пропишем обновленный понятийный аппарат, роль государства в туризме, механизмы обеспечения безопасности, систему финансовых гарантии. Если нам удастся внести новый закон в Думу в 2024 году, это будет главным достижением года", - подчеркнул Тарбаев.

Ранее он сообщил, что разработка закона идет дольше ожидаемого из-за смены регулятора туристической отрасли и большого числа федеральных ведомств, имеющих отношение к регулированию туризма, с которыми необходимо согласовать законопроект.

Разработку нового отраслевого закона начали в Ростуризме в 2021 году. Как поясняли в ведомстве, действующий закон о туристской деятельности, принятый в 1996 году, устарел, не отвечает реалиям рынка, не помогает решать актуальные задачи отрасли, содержит много серых зон, недостаточно защищает права туристов. В октябре 2022 года Ростуризм был упразднен, а его полномочия переданы в Минэкономразвития. В ведение министерства перешла и разработка нового закона о туризме.