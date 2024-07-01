Полностью восстановлено электроснабжение в 17 районах Белгородской области

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Последствия сложного технологического отключения электричества в Белгородской области ликвидированы практически в полном объеме, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале в понедельник.

По его данным, по состоянию на 18 часов полностью восстановлено электроснабжение в 17 муниципалитетах.

"Электроэнергия в жилые дома в Белгородской области и на предприятия поступила. Безусловно, остаются еще проблемы: Грайворонский округ, Волоконовский район, Шебекинский округ и Белгородский район. Но это другие атаки, которые происходили на трансформаторные подстанции. И бригады энергетиков трудятся на них, там, где есть возможность, где оперативная обстановка позволяет", - сказал губернатор в своем видеообращении.

В частности, нет электричества на части улиц в поселках Октябрьский и Разумное Белгородского района, а также в селах Петровка и Толоконное.

В Волоконовском районе из-за повторной атаки дрона без света остаются 1,8 тыс. жителей в 20 населенных пунктах. В Грайворонском округе без света частично остается город Грайворон и 10 населенных пунктов округа. В Краснояружском районе нет света в селе Поповка. В Шебекинском округе электроэнергия отсутствует в нескольких населенных пунктах Вознесеновского сельского поселения, в Муромском сельском, в половине Графовского сельского поселения. Также свет полностью отсутствует в Новотаволжанском сельском поселении.

Ранее со ссылкой на пресс-службу филиала ПАО "Россети Центр" - Белгородэнерго сообщалось об отключении электроэнергии в ряде районов Белгородской области и Белгороде. Из-за отключения электроэнергии на объектах водоканала также была прекращена подача воды.

Причины технологического нарушения были вызваны внешним воздействием на энергообъект, отметили в энергокомпании.

В Белгороде для помощи жителям в случае повторного отключения электроснабжения и других непредвиденных ситуаций создан региональный штаб.