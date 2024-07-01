В Белгородской и Воронежской областях почти везде восстановили электроснабжение

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Нарушенное 1 июля электроснабжение в Белгородской и Воронежской областях восстановлено везде, кроме Грайворонского и Шебекинского городских округов Белгородчины, сообщает телеграм-канал ПАО "Россети Центр" "Информбюро".

"Энергетики "Россети Центр" восстановили нормальные (не резервные - ИФ) схемы электроснабжения приграничных районов. По состоянию на 14:00 все потребители в Белгородской и Воронежской областях обеспечиваются электроэнергией без ограничений по мощности. Бригады "Белгородэнерго" продолжают аварийно-восстановительные работы в Грайворонском и Шебекинском городских округах (Белгородской области - ИФ)", - говорится в сообщении.

По информации Минэнерго России, в городе Шебекино обесточенными остается часть бытовых потребителей (22 МВт).

Ранее в Белгородской области "из-за внешнего воздействия на энергообъекты" вводили "график временного отключения электроэнергии, затронувший порядка 240 тысяч человек", сообщило ведомство. Для социально значимых объектов были использованы передвижные резервные источники энергии.

В ближайшее время пройдет заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности и надежности электроснабжения, добавили в Минэнерго.

Ранее в этот день несколько районов Белгородской области и Белгород остались без света и воды.

В Белгороде для помощи жителям в случае повторного отключения электроснабжения и других непредвиденных ситуаций создан региональный штаб. Губернатор Вячеслав Гладков обещал восстановить подачу электричества и воды до 21:00 этого же дня.