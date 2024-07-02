Поиск

Более 6 тыс. жителей Новороссийска остались без света из-за аварии

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Авария на электросетях оставила без электричества жителей Центрального и Приморского районов города Новороссийска, сообщил и.о. заместителя главы города Сергей Сопелиди в своем телеграм-канале.

"В Новороссийске у жителей Центрального и Приморского районов отсутствует энергоснабжение по причине электропробоя кабельной линии на сетях Ростэк. Аварийная ситуация повлекла за собой повреждения на сетях Электросети Кубани", - написал Сопелиди.

По его словам, на данный момент 4 аварийные бригады и 2 бригады лаборатории восстанавливают кабельные линии. Работы будут проводить в течение ночи и планируют завершить к утру.

"Объем работы большой. Возможность резервного переключения энергоснабжения отсутствует. Энергоснабжение будет подано после полного восстановления кабельных линий", - добавил Сопелиди.

В пресс-службе городской администрации "Интерфаксу" уточнили, что без света, предварительно, осталось более 6 тыс. жителей Новороссийска.

Новороссийск Электросеть Кубань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Праведник" Урсуляка стал обладателем "Ники" как лучший игровой фильм

Один человек погиб и двое пострадали во время шторма в Петербурге

Что произошло за день: понедельник, 1 июля

Штормовой ветер повалил деревья в Петербурге

Штормовой ветер повалил деревья в Петербурге

РФ внесла в стоп-лист еще 99 граждан Канады в ответ на санкции

"Автодор" планирует в 2024 году увеличить сбор платы на своих дорогах на 40%

"Автодор" планирует в 2024 году увеличить сбор платы на своих дорогах на 40%

Муфтий Дагестана объявил о скором запрете никаба

Муфтий Дагестана объявил о скором запрете никаба

В Севастополе ввели сигнал предупреждения об атаке баллистическими ракетами

Суд удовлетворил иск конкурсного управляющего "Гугла" к Google на 10 млрд рублей

Суд удовлетворил иск конкурсного управляющего "Гугла" к Google на 10 млрд рублей
Нападение боевиков в Дагестане

Число жертв терактов в Дагестане возросло до 22

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });