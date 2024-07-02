Более 6 тыс. жителей Новороссийска остались без света из-за аварии

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Авария на электросетях оставила без электричества жителей Центрального и Приморского районов города Новороссийска, сообщил и.о. заместителя главы города Сергей Сопелиди в своем телеграм-канале.

"В Новороссийске у жителей Центрального и Приморского районов отсутствует энергоснабжение по причине электропробоя кабельной линии на сетях Ростэк. Аварийная ситуация повлекла за собой повреждения на сетях Электросети Кубани", - написал Сопелиди.

По его словам, на данный момент 4 аварийные бригады и 2 бригады лаборатории восстанавливают кабельные линии. Работы будут проводить в течение ночи и планируют завершить к утру.

"Объем работы большой. Возможность резервного переключения энергоснабжения отсутствует. Энергоснабжение будет подано после полного восстановления кабельных линий", - добавил Сопелиди.

В пресс-службе городской администрации "Интерфаксу" уточнили, что без света, предварительно, осталось более 6 тыс. жителей Новороссийска.