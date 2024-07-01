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Несколько населенных пунктов Белгородской области атакованы дронами ВСУ

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ посредством беспилотников, обошлось без пострадавших, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в понедельник.

"В Белгородском районе в селе Бессоновка БПЛА атаковал территорию сельскохозяйственного предприятия - повреждены инфраструктурный объект связи и крыша производственного помещения", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Кроме того, в результате атак украинских дронов есть повреждения в жилом секторе региона.

В Борисовском районе в селе Богун-Городок после атак беспилотников разрушены пять частных домов.

В Грайворонском городском округе в городе Грайворон в результате атаки дрона-камикадзе по многоквартирному дому в одной квартире выбито окно.

В селе Безымено Грайворонского округа после сбросов боеприпасов с беспилотников загорелись два частных дома. Очаги возгорания были оперативно ликвидированы, уточнил Гладков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 июля 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков ВСУ Грайворон Белгородская область
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