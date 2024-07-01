Над Брянской областью сбили 18 украинских беспилотников

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. (...) Пострадавших и разрушений нет", - написал он.

По его словам, семь беспилотников сбили над территорией Трубчевского района, два - над Карачевским районом, шесть беспилотников уничтожены над территорией Выгоничского района, три перехвачены на подлете к Брянску.