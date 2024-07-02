Около 40 пострадавших при обстреле Севастополя остаются в больницах

Четверо пациентов - в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве РФ

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - На стационарном лечении находятся 37 пострадавших при обстреле Севастополя, четверо пациентов остаются в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов журналистам во вторник.

Пострадавшие проходят лечение в стационарах города, федеральных центрах и московских больницах.

В результате атаки ВСУ с применением американских ракет на Севастополь 23 июня погибли четыре человека, включая двух детей, пострадали 153 человека, 79 были госпитализированы.