Росавиация с августа планирует начать сборы с авиакомпаний на капремонт аэродромов

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Росавиация планирует начать сборы с авиакомпаний на капремонт аэродромов с августа этого года, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на заседании совета по развитию транспортного комплекса в субъектах РФ в Совете Федерации.

"Что касается фонда капитального ремонта аэродромов, это 51 аэродром, механизм (финансирования - ИФ) мы уже обсуждали - за счет повышения ставки сбора за аэронавигацию в 150 руб. Это так называемые пролетные средства, они будут собираться в единый котел", - сказал Ядров.

"Ждем федеральный закон: как только он будет принят, сразу ставка сбора заработает, ФАС она уже одобрена. Думаю, начиная с августа месяца, мы начнем собирать эти средства", - добавил Ядров.

Первый аэродром, который планируется профинансировать на эти деньги, это Чебоксары, сказал он.

Увеличение сборов за аэронавигационное обслуживание авиакомпаний для наполнения аэродромного фонда не повлечет за собой существенное удорожание билетов, сообщал ранее "Интерфаксу" представитель Росавиации.

В настоящее время в РФ насчитывается 228 аэродромов, к 2030 году эта цифра увеличится до 242, а капремонта и реконструкции требуют 116, заявлял экс-глава Минтранса Виталий Савельев (в мае этого года стал вице-премьером). На модернизацию 75 аэродромов, говорил он, планируется выделить прямое бюджетное финансирование в размере порядка 250 млрд руб.

В то же время власти поручали создать фонд для финансирования реконструкции аэродромов, который бы наполнялся из внебюджетных источников. Ежегодно в нем планируется аккумулировать по 10 млрд руб. через спецсбор с авиакомпаний за аэронавигацию, говорил ранее осведомленный собеседник "Интерфакса". В конечном счете, пояснял он, расходы перевозчиков переложат в тариф для пассажиров, при этом стоимость перевозки для них вырастет примерно на 50-100 руб.