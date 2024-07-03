Осужденный в РФ условно фигурант дела Baring Vostok Дельпаль объявлен в розыск

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Фигурант так называемого дела Baring Vostok, гражданин Франции Филипп Дельпаль, условно осужденный за хищение денежных средств банка "Восточный", объявлен в России в розыск, следует из данных МВД РФ.

Карточка с данными Дельпаля размещена в розыскной базе ведомства.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, розыск Дельпаля связан с неисполнением им обязательств, наложенных на него приговором, по которому он получил условный срок.

В свою очередь, 23 мая Тверской суд Москвы зарегистрировал материал в отношении Дельпаля "об отмене условного осуждения в связи с неисполнением возложенных обязанностей", который был возвращен заявителю 24 июня. В пресс-службе суда "Интерфаксу" сообщили, что соответствующее представление было подано управлением ФСИН по Москве. Причины возврата в пресс-службе не уточнили.

Комментариями столичного УФСИН, а также защиты Дельпаля по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Источник "Интерфакса" напомнил, что, согласно приговору, Дельпаль в течение определенного ему испытательного срока должен был не менять постоянного места жительства без уведомления контролирующего органа, а также ежемесячно приходить туда на регистрацию. По словам собеседника агентства, обращение УФСИН в суд было связано с нарушением, по мнению уголовно-исполнительный инспекции, Дельпалем этих обязательств.

Как сообщалось, Дельпаль уехал за границу до рассмотрения в 2023 году жалоб на вынесенный ему приговор.

Дельпаль был приговорен Мещанским судом Москвы 5 августа 2021 года к четырем годам шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение пяти лет за особо крупное хищение путем растраты. Позднее Мосгорсуд смягчил наказание до трех с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года.

Согласно закону, течение испытательного срока начинается со дня провозглашения приговора.

Дело Baring Vostok

Основателя инвестиционной компании Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви суд приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет. В 2023 году Мосгорсуд смягчил наказание бизнесмену - до четырех с половиной лет с испытательным сроком в течение четырех лет. В феврале 2024 года кассационный суд еще смягчил приговор. Весной 2024 года стало известно, что испытательный срок Калви истек, в связи с чем его судимость была погашена.

Условные сроки по делу получили еще пять человек - коллеги Калви и Дельпаля.

Согласно фабуле дела, фигуранты похитили 2,5 млрд руб. банка "Восточный", акционером которого был Baring Vostok. Никто из фигурантов не признал вину в суде.