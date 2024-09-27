Прокуратура обжаловала отказ суда заменить Дельпалю условный срок на реальный

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы зарегистрировал апелляцию прокуратуры на решение, которым суд отклонил требование ФСИН об отмене условного срока бывшему операционному партнеру Baring Vostok, гражданину Франции Филиппу Дельпалю, осужденному за хищение денежных средств банка "Восточный" и объявленному в России розыск.

Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе суда. Дата рассмотрения апелляционного представления в Мосгорсуде будет назначена позднее.

23 сентября Тверской суд отказался удовлетворить представление столичного УФСИН о замене условного срока Дельпалю на реальный "в связи с неисполнением возложенных обязанностей", наложенных на него по приговору суда. Суд решил, что разрешить такое представление невозможно без явки Дельпаля, которую не обеспечила ФСИН.

Согласно представлению уголовно-исполнительной инспекции столичного управления ФСИН, установлено, что по адресу регистрации на территории России Дельпаль не проживает в течение двух лет, для постановки на учет в инспекцию он не явился, его местонахождение российским официальным органам неизвестно. В этой связи, как говорилось в представлении, в мае 2024 года был инициирован федеральный розыск Дельпаля.

Адвокат Дельпаля настаивал на незаконности представления и просил суд отклонить его. Согласно позиции защиты, француз уехал из России на законных основаниях, а разъяснения о порядке исполнения приговора от ФСИН он не получал.

Мещанский суд 5 августа 2021 года приговорил Дельпаля к четырем с половиной годам условно и с испытательным сроком пять лет за особо крупное хищение путем растраты. Летом 2023 года Мосгорсуд смягчил наказание до трех с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года.

Согласно приговору, Дельпаль в течение определенного ему испытательного срока должен был не менять постоянного места жительства без уведомления контролирующего органа, а также ежемесячно приходить туда на регистрацию.

Как сообщалось, по тому же делу, что и Дельпаль, к условному сроку был приговорен основатель Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви, которому было назначено пять с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет. В 2023 году Мосгорсуд смягчил наказание бизнесмену - до четырех с половиной лет с испытательным сроком в течение четырех лет. В феврале 2024 года кассационный суд также смягчил приговор. Весной 2024 года стало известно, что испытательный срок Калви истек, в связи с чем его судимость была погашена.

Условные сроки по делу получили еще пять человек - коллеги Калви и Дельпаля.

Согласно фабуле дела, фигуранты похитили 2,5 млрд рублей банка "Восточный", акционером которого был Baring Vostok. Никто из фигурантов не признал вину в суде.