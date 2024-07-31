Суд в Москве продлил арест французу Винатье до 5 сентября

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству следствия до 5 сентября продлил арест гражданина Франции Лорана Винатье, обвиняемого по делу о сборе сведений в области военной деятельности РФ в качестве иностранного агента.

Защита и сам Винатье просили суд изменить ему меру пресечения на домашний арест или залог.

Согласно ходатайству, следствию необходимо еще время для завершения расследования. Как следовало из материалов, срок следствия по делу в настоящее время установлен до 5 сентября.

Сам Винатье в суде также отметил, что у него истек срок действия российской визы.

Винатье был задержан в начале июня 2024 года. Ему предъявлено обвинение в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

Как заявляли в Следственном комитете РФ, на протяжении нескольких лет Винатье, "имея умысел на неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов", осуществлял целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ.

По версии следствия, "указанные сведения при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности государства".

Для своих целей Винатье неоднократно посещал Россию, где проводил встречи с гражданами РФ, в том числе с представителями экспертного и научного сообщества - политологами, социологами, экономистами, военными экспертам, а также государственными служащими, сообщали в Центре общественных связей ФСБ.

Винатье признал вину.

Лоран Винатье - 48-летний консультант швейцарской некоммерческой организации "Центр гуманитарного диалога", которая, согласно информации на сайте НКО, ставит своей целью "помогать предотвращать, смягчать и разрешать вооруженные конфликты посредством диалога и посредничества".

Был признан в РФ иноагентом.