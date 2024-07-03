Поиск

Минпросвещения РФ запретило изучать в школах книги иноагента Липсица

Минпросвещения РФ запретило изучать в школах книги иноагента Липсица
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ исключило из списка разрешенных к использованию в школах учебников пособия по экономике для 5-9-х классов, соавтором которых был признанный иноагентом экономист Игорь Липсиц, сообщается в приказе ведомства, опубликованном на сайте Минпросвещения РФ.

Из списка исключены следующие издания: "Финансовая грамотность" для 5-7-х классов, "Финансовая грамотность" 8-9-х классы, "Экономика: история и современная организация хозяйственной деятельности", "Экономика: основы экономической политики".

Липсиц был включен в реестр иностранных агентов в марте 2024 года.

Учебники Липсица уже убирали из списка школьной литературы в 2019 году.

Минпросвещения Игорь Липсиц
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дума и Совфед заявили о приостановке участия парламентариев РФ в работе ПА ОБСЕ

Дума и Совфед заявили о приостановке участия парламентариев РФ в работе ПА ОБСЕ

В ДТП в Анталье пострадали 16 российских туристов, водитель микроавтобуса погиб

Морской порт Новороссийска работает в штатном режиме после атаки ВСУ

Арестованный гражданин Франции Винатье собирал данные в сфере военной деятельности РФ

ФАС выдала предупреждение операторам связи за взимание дополнительной платы в Крыму

ФАС выдала предупреждение операторам связи за взимание дополнительной платы в Крыму

Муфтият Дагестана временно запретил ношение никаба в республике

Муфтият Дагестана временно запретил ношение никаба в республике
Дело Baring Vostok

Осужденный в РФ условно фигурант дела Baring Vostok Дельпаль объявлен в розыск

Правительство внесло в Думу поправки ко второму чтению налогового законопроекта

Российские военные сбили за ночь 10 дронов ВСУ над тремя регионами РФ

Атаку безэкипажных катеров отражают в Новороссийске

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });