Минпросвещения РФ запретило изучать в школах книги иноагента Липсица

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Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ исключило из списка разрешенных к использованию в школах учебников пособия по экономике для 5-9-х классов, соавтором которых был признанный иноагентом экономист Игорь Липсиц, сообщается в приказе ведомства, опубликованном на сайте Минпросвещения РФ.



Из списка исключены следующие издания: "Финансовая грамотность" для 5-7-х классов, "Финансовая грамотность" 8-9-х классы, "Экономика: история и современная организация хозяйственной деятельности", "Экономика: основы экономической политики".



Липсиц был включен в реестр иностранных агентов в марте 2024 года.



Учебники Липсица уже убирали из списка школьной литературы в 2019 году.