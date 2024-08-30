Апробация новых учебников по истории для 5-9 классов начнется в сентябре

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Апробация единых государственных учебников по истории для 5-9 классов начнется в сентябре, обучение по ним должно начаться в сентябре 2025 года, сообщил на пресс-конференции министр просвещения Сергей Кравцов.

"У нас с сентября будет апробация учебника в школах, причем в разных регионах. По итогам апробации будут внесены уточнения при необходимости, мы их все обобщим, еще раз проведем обсуждение с педагогическим, научным, экспертным сообществом, планируем в декабре включить государственные учебники в федеральный перечень, чтобы школы могли их закупить и уже с 1 сентября 2025 года по ним начать работать", - сказал он.

По его словам, для этих учебников "взяли за основу все лучшее, что было в действующих учебниках, обобщили, дополнили".

Стоимость одного нового учебника составит 209 рублей с учетом доставки в регионы. Как подчеркнул Кравцов, "предыдущие учебники истории в мягком переплете стоили порядка 1 тысячи рублей". Таким образом, как отметил министр, новый учебник почти в 4,5 раза дешевле предыдущего.

Новые учебники по истории для 5-9 классов созданы под руководством ректора МГИМО Анатолия Торкунова, историка Александра Чубарьяна и помощника президента Владимира Мединского.