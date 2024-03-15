Минюст признал иноагентами семь человек и исключил из реестра двоих

Среди новых иноагентов режиссер Роман Либеров и экономист Игорь Липсиц

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Перечень иностранных агентов Минюста пополнили журналист Марианна Беленькая, бывший депутат новосибирского горсовета Светлана Каверзина, бывший майор полиции Олег Кашинцев, кинорежиссер и продюсер Роман Либеров, экономист Игорь Липсиц, актер Семен Трескунов и журналист Кирилл Ишутин, сообщило министерство.

Еще два человека из реестра исключены "в связи с утратой признаков иностранного агента" - это Д.В. Константинов и блогер Николай Соболев.

Все новые иноагенты, кроме Ишутина и Каверзиной, по данным Минюста живут не в России.

Каверзина распространяла фейки о политике и решениях российских властей, участвовала в создании и распространении "сообщений и материалов совместно с иностранными агентами, а также иностранными СМИ". Также Минюст отмечает, что она выступала против СВО и "осуществляла публичные действия, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил России". Также ее уличили в участии "в деятельности общественно-политического объединения совместно с лицом, включенным в реестр иностранных агентов".

Как сообщает министерство, "Беленькая участвовала в качестве интервьюера и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике". Также ей вменили участие в создании и распространении контента иностранных агентов.

Кашинцев высказывался против СВО, участвовал в создании и распространении контента иноагентах и распространял фейки о решениях и политике российских властей, сообщил Минюст. Такие же претензии адресованы Либерову.

Липсиц, по данным Минюста, участвовал в создании и распространении контента иноагентов, распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей. "Призывал к усилению противоправных действий со стороны недружественных стран в отношении Российской Федерации, передаче российских активов для финансирования Украины и наращиванию ее вооружений", - сказано в пресс-релизе.

"С.А. Трескунов выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Сотрудничает с интернет-источником, не зарегистрированным в качестве СМИ, включенным в реестр иностранных агентов", - указал Минюст.

Ишутину вменяют участие за границей в протестах против действующей российской власти, распространение фейков о решениях и политике российских властей и участие в создании контента иноагентов.