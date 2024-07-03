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Картофельный союз России ждет, что через две недели картошка начнет дешеветь

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Цены на картофель в России перейдут к снижению через две недели, прогнозируют в Картофельном союзе.

"Ожидаем, что через две недели на прилавках будет отмечаться снижение цен на продукцию за счет поставок раннего отечественного картофеля из южных регионов, где уже приступили к активной уборке и поставкам на рынки, - заявил журналистам председатель союза Сергей Лупехин. - Определенное повышение цен на картофель, наблюдаемое с мая, обусловлено сезонным фактором".

По его словам, в мае-июне на прилавках преобладала продукция Египта и Азербайджана, предложение отечественного картофеля прошлогоднего урожая снизилось.

В Минсельхозе считают, что цены на овощи соответствуют сезонным трендам.

"В настоящее время ценовая ситуация на рынке плодоовощной продукции стабильна и соответствует сезонным трендам. Стоит отметить, что урожай овощей открытого грунта и плодов с учетом природно-климатических условий в большинстве регионов собирают в осенний период. Сейчас на полки магазинов поступает продукция урожая прошлого сезона, а также идут поставки из дружественных стран", - заявило ведомство.

По состоянию на 26 июня, отпускные цены производителей свеклы на 5,5% ниже, чем были год назад. Картофель и морковь у производителей за год подорожали примерно на уровне инфляции - их стоимость составляет 17,4 и 24,4 рубля за кг соответственно. "С поступлением нового урожая этой продукции ожидается традиционное снижение ее стоимости у производителя, что отразится и на рознице", - считают в Минсельхозе.

Лук за год подешевел на 36,4%, капуста - на 3,9%. Цены на огурцы и томаты с начала текущего года снизились на 34% и 14,5% соответственно, говорится в сообщении.

Картофельный союз Минсельхоз Сергей Лупехин Азербайджан Египет
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